-''Seyahatname'' yeniden sahnede ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - ''Evliya Çelebi'nin 400. Doğum yıl dönümü'' kutlamaları kapsamında Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü İstanbul Modern Dans Topluluğu ''Seyahatname 2'' isimli modern dans projesini 2011-2012 sanat sezonu için yeniden hazırladı. Hayatın müşterek bir yolculuk olduğu olgusundan yola çıkan eserde, bazı bölümler ekranda Evliya Çelebi diliyle okunup sahnede hayata geçirilecek. Elif Şafak'ın aşk, yaşam ve kimlik sorgulayIcı pasajları da oyunun içerisinde seyirciyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, 2011'in Türk ve dünya kültür tarihi açısından son derece önemli bir şahsiyet olan Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yılı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşunun (UNESCO) 22 Eylül 2009'da gerçekleştirilen 35. Genel Konferansı'nda 2011 yılı anma ve kutlamalar listesinde ''Evliya Çelebi'nin 400. Doğum yıl dönümü''nün resmi olarak ilan edildiğini anımsatan Evkuran, ''Kültür ve Turizm Bakanlığının organizatörlüğünde başta ülkemizde olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde büyük seyyah Evliya Çelebi ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir'' dedi. Evkuran, DOB Genel Müdürlüğü İstanbul Modern Dans Topluluğunun da kutlamalar kapsamında Evliya Çelebi'nin ölümsüz eseri Seyahatnameden esinlenerek ''Seyahatname 2'' isimli bir modern dans projesini 2011-2012 sanat sezonu için yeniden hazırladığını kaydetti. -''Seyahatname 2''- Eserde yeni ve farklı pasajlar işleneceğini anlatan Evkuran, şu bilgileri verdi: ''Acayip Şeyler, Cambazlar, Bir Değişik Hamam, İnci Dalgıcı, İstanbul'un Tılsımlı Sütunları gibi bölümler, ekranda Evliya Çelebi diliyle okunup sahnede hayata geçirilecek. Elif Şafak'ın aşk, yaşam ve kimlik sorgulayıcı pasajları oyunun içerisinde çeşitli zamanlarda seyirciyle buluşacak. Modern dans, tasarım ve textlerin Ozan Açıktan'ın video yapımıyla drama çerçevesinde buluştuğu prodüksiyonda, insanının içsel yolculuğundaki gelişimi, Evliya Çelebi'nin bazen macera bazen tılsımla dolu seyahatleriyle eş zamanlı olarak sergilenecek. Özellikle yurt dışı tanıtım göz önünde tutularak, sahne üzerinde Seyahatname yaşamı içerisinde işlenen Türk motifleri yer alacak. Yer sofrasında pişirilen 'gözleme', mola verildiğinde seyircilere dağıtılacak. Orta ölçekli sahneler (400-1000 kapasite), açık hava sahneleri, spor salonları gibi mekanlarda sahnelenmeye uygun mobil bir prodüksiyon olarak tasarlanan eser, 1 saat 10 dakika (70 dakika) sürecek. Sahnede 15 dansçının yer alacak.'' -Evliya Çelebi'nin dünyası harita koleksiyonu- Kutlamalar çerçevesinde, Başbakanlık Tanıtma Fonu, MEDAM ve Avrasya Yazarlar Birliğinin katkılarıyla Evliya Çelebi'nin gezdiği yerler, bu yerlerin özellikleri ve ziyaret tarihlerini tek tek belirten detaylı haritalar hazırlandığını bildiren Evkuran, ''Evliya Çelebi ve büyük eserini, sadece 2011 yılında değil bundan sonra da genç nesiller için her daim yararlanılan bir kaynak olarak değerlendirilmesini sağlamayı amaçlayan çalışmanın çok önemli'' diye konuştu. Evkuran, şunları kaydetti: ''Tüm seyahatlerinin gösterildiği, bilgilendirici metin ve vinyetlerin bulunduğu 70x100 santimetre boyutunda bir genel harita ile yine aynı boyutta çocuklar için illüstratif bir başka harita daha hazırlandı. Evliya Çelebi'nin seyahat ettiği tüm coğrafyayı kapsayan, biri yetişkinlere diğeri çocuklarımıza yönelik olarak hazırlanan bu temel haritalara 'Evliya Çelebi'nin Dünyası' adı verildi. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ile ilgili bu şekilde bir kartografik çalışma ilk defa gerçekleştiriliyor. Ayrıca Evliya Çelebi'nin seyahat ettiği coğrafya, paftalar şeklinde ve genel haritadan daha ayrıntılı olarak tasarlandı. Bakanlığımızca 81 ilde bu haritalar sergilenecek. Sergi aracılığıyla Evliya Çelebi, eseri ve seyahatleri hakkında yurt çapında geniş kapsamlı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Bakanlığımız, Başbakanlık Tanıtma Fonu, MEDAM ve Avrasya Yazarlar Birliğinin katkılarıyla ve bakanlığımız il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından sergi, konferans ve panel programları planlandı. Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca düzenlenecek konferans, seminer, panel, sergi gibi etkinliklerde de Evliya Çelebi'nin hayatını anlatan bir kitapçık, yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan haritaların dağıtılması planlanıyor.'' Evkuran, harita koleksiyonunun, '' Genel bilgi veren daha çok yazılardan oluşan harita+Biyografi+seyahatname, Viyana, Ana Harita–Modern, Anadolu–Genel, İstanbul, Selanik, Marmara, Karadeniz, Bursa, Edirne, Konya, Erzurum, Kudüs+Filistin, Saraybosna, Bağdat, Şam, Mısır, Nil Deltası+Kızıl Deniz, Balkanlar, Kırım (Bahçesaray), Ege adaları, Akdeniz, Kafkaslar, Mekke–Medine (Hicaz), Matrakçı Nasuh Tarzı Görsellerle Anadolu Haritası, Genel harita (büyükler için), Genel harita (çocuklar için)'' olmak üzere 27 parçadan oluştuğunu kaydetti.)