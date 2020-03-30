Seyahat izin belgesi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek 

Cumhurbaşkanlığı, seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilir. Başvurunun sonucu kısa mesaj olarak gönderilecek" açıklamasını yaptı.

Önlemler kapsamında vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kurulları vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Yeni genelgeye göre vatandaşlar seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

Otobüs veya uçakla İstanbul dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için İstanbul dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar.