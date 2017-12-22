Seyahat endüstrisinin geleceği Ankara Marka Festivali'nde masaya yatırıldı

ANKARA, (DHA) - BU yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ankara Marka Festivali\'nde birbirinden ilgi çekici konular ve konuşmacılar Ankaralı izleyicilerle buluştu. Festivalin son gününde Havayolu paneline katılan 190 üzeri ülkede hizmet veren küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin sağlayıcısı Amadeus\'un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems uluslararası seyahatin geleceğini masaya yatırdı. Alıcı davranışlarında değişen trendler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten Willems \"Amadeus 30 yıl önce dört havayolu şirketi tarafından kurularak bugün 15 bin çalışana ulaşmış durumda. Firma olarak kullanıcılarımıza her zaman en iyi ve en yeni hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak alıcı davranışlarında değişen trendler üzerine araştırmalar yapıyoruz. Doğru ürünlere yatırım için son kullanıcıyı çok iyi anlamak gerektiğini biliyoruz. Her şey çok hızlı değişiyor. 13 yaşında bir oğlum var. Onun ilgi alanları bizimkinden çok farklı. Tatilde kendi programını kendisi yapmak istiyor. Önümüzdeki 10 yılda işlerin nasıl değişeceğini araştırıyoruz. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Giderek daha da günlük hayatımıza yerleşmiş hale gelecek\" diye söyledi.

\"2030 YILINA KADAR SEYAHATLER GİDİLMEDEN DENEYİMLENECEK\"

Gelişen teknolojinin seyahat endüstrisini de değiştireceğine vurgu yapan Willems “2030 yılına kadar seyahat teknolojilerinin daha da gelişeceğine kimsenin şüphesi yok. Seyahat edecek olan kişiler seyahatlerini satın almadan önce 3 boyutlu olarak deneyimleyerek seçimlerini yapacaklar. 2030 yılına kadar bütün sektörün bu teknolojiye adapte olacağını düşünüyorum. Teknoloji ve hizmetler arasındaki dengeyi yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek gerekiyor\" dedi.

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