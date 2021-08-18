"Seyahat edilecek en tehlikeli ülkeler" listesinden Afganistan'ı seçen Britanyalı öğrenci tahliye edildi

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“Seyahat edilecek en tehlikeli ülkeler listesi”ne bakarak Afganistan’ı seçen Britanyalı bir öğrenci, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Britanya tarafından tahliye edilen ekipte yer aldı.

Sky News’da yer alan habere göre, 21 yaşındaki öğrenci Miles Routledge, internet üzerinde “Seyahat edilecek en tehlikeli ülkeler” listesine bakarak Afganistan’a bir tatil planladı.

Geçen hafta Kabil’e ulaşan Routledge, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi üzerine Britanya’nın tahliye etmesi gereken ekipte yer aldı.

Routledge, tahliye uçağıyla Dubai’ye götürüldü.

Sosyal medyadan takipçilerine açıklama yapan öğrenci, seyahate çıkarken riskleri bildiğini ancak “kaldırabileceğinden zor bir yolculuğa çıktığını” kabul etti. Routledge, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle kendisi gibi birkaç Britanyalıyla birlikte NATO kontrolündeki bir güvenli bölgeye götürüldüğünü iddia etti.