Seyahat acentesi 799 Euro karşılığında Sırbistan'da aşı yaptırıyor

Özel bir seyahat acentesi, 799 Euro karşılığında vatandaşları Sırbistan’a götürüp BioNTech aşısı yaptırdıktan sonra geri getirdiği bir tur oluşturdu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, uzun uğraşlar sonrası ulaşılan acente yetkilisi aşı turu için çok yoğun bir talep olduğunu, bu nedenle telefonlarının meşgul çaldığını belirtti. Aşının iki aşamada yapılacağını bunun için Sırbistan’a iki kez gidileceğini belirten acente yetkilisi, “Tur 23-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Yolcularımız ilk doz aşılarını olacaklar. 21 gün sonra ikinci doz aşı için bir daha Sırbistan’a gidilecek. Yolcularımıza Türkçe ve Sırpça bilen tercümanlar eşlik edecek” diye konuştu.

Bu turların yasal olup olmadığını sorusu üzerine ise acente yetkilisi, “Türkiye’den ve Avrupa’dan bu turlar düzenleniyor. Sırbistan Sağlık Bakanlığı aşı olanlara aşı kartı veriyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın şu an için bu uygulamaya bir müdahalesi yok” dedi.