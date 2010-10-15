-SEYAHAT ACENTELERİNİN BAYRAM UMUDU ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde erken rezervasyonlara başlayan seyahat acenteleri, yurt içinde sanatçıların gala geceleri ile renklenecek turlara ağırlık veriyor. Bayramda hem dinlenmek hem de ünlü sanatçıları izlemek isteyenlere yönelik birçok seçenek bulunuyor. Tatilini yurt dışında değerlendirmeyi düşünenlere de denizi kıyısı olan ülkelerin yanı sıra kültür turları alternatifi sunuluyor. Yurt içindeki oteller, bayram hazırlıklarını sürdürürken deniz, kum, güneş üçlüsüne ünlü sanatçıların gala programlarını da ekliyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmcilerin bu yıl uzun Kurban Bayramı tatilinden umutlu olduklarını söyledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat acenteleri aracılığıyla yaklaşık 150 bin kişinin yurt dışı 300 bin kişinin de yurt içinde tatil yapmasının öngörüldüğünü belirten Polatoğlu, ''2 yıldır süregelen ekonomik kriz, referandumun da Şeker Bayramı periyoduna gelmesi turizmcileri mutsuz etmişti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ise turizmcilerin yüzünü nihayet güldürdü'' dedi. Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle tüketicilerin genellikle haftalık kültür turlarını tercih ettiğini anlatan Polatoğlu, yurt dışında Roma-Floransa-Venedik, Budapeşte-Viyana-Prag, Sevilla-Granada-Alicante ve Belçika-Hollanda-Lüksemburg-Köln-Paris turlarının ilgi gördüğünü bildirdi. Yurt dışında deniz, kum, güneş ağırlıklı turlarda ise doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Polatoğlu, yurt içi turlarda ise genellikle kültür turlarına talep olduğunu belirtti. Kıbrıs otellerinde fiyatların 4, 6 gece için uçak dahil 450-1600 TL arasında olduğunu kaydeden Polatoğlu, tur şirketlerinin sanatçılı programlara yöneldiğini, Antalya ve Kıbrıs'taki otellerde bayram süresince ''yıldız'' yağacağını söyledi. -''TATİLE ÇIKACAKLAR ERKEN PLANLAMA YAPSIN''- Etstur Yurt içi Turlar Müdürü Suat Özbek de Kasım ayının ortasına denk gelen Kurban Bayramı'nın 9 günü kapsadığını belirterek, tatili değerlendirmek isteyenlere erken planlama yapmaları önerisinde bulundu. Erken rezervasyon kapsamında birçok tesiste yüzde 20'lere varan indirim imkanı olduğunu, 25 Ekime kadar bu fırsatın süreceğini bildiren Özbek, ''Kalitesine göre değişmekle birlikte 70 ile 370 TL arasında oteller var. Türk tatilciler genellikle bayrama bir hafta 10 gün kala harekete geçiyor. Oysa daha önce planlama yapsalar, indirim oranlarından yararlanabilirler. Bu bayram tatilinde de bir yerlere gitmek isteyen misafirlerimize erken planlama yapmalarını öneriyorum'' diye konuştu. Geceleme sayısı arttıkça tatilcilerin ödediği fiyatın düştüğünü bildiren Özbek, ''Tatilcilere tavsiyem, karar vermeden ve plan yapmadan önce internetten araştırıp fiyatları kıyaslasınlar. Oteller ve programları hakkında bilgi alsınlar. Ne istediğini bilmek çok daha kolay sonuca ulaşmayı sağlıyor. 25 Ekimden sonra indirim oranı yüzde 8'lere 5'lere düşecek. Bayramda sanatçılı programlar ön planda olacak. Tatilciler dinlenmenin yanı sıra sevdikleri sanatçıları dinleme fırsatı bulacaklar'' dedi. Özbek, sanatçılı bayram programları hakkında şu bilgileri verdi: ''Rixos Sungate Otel'de 16 Kasımda Işın Karaca, 17 Kasımda İbrahim Tatlıses, 18 Kasımda Mustafa Ceceli, 19 Kasımda ise Funda Arar'ın sahneye çıkacak. Tesiste bayramda ultra her şey dahil konaklamak kişi başı, gecelik 232 TL'den başlayan fiyatlarla gerçekleştirilecek. Rixos Premium Belek'in bayram sürprizleri 16 Kasımda sahne alacak olan Enbe Orkestrası ve 18 Kasımda hayranlarıyla buluşacak Sertap Erener olacak. Bayram tatillerini bu güzel tesiste değerlendirecek misafirler, kişi başı gecelik 248 TL'den başlayan fiyatlarla konaklayabilecek. Birbirinden ünlü sanatçıları bayramda hayranlarıyla buluşturacak bir başka tesis de Hilton Dalaman Resort&SPA. 16 Kasımda Ebru Gündeş, 19 Kasımda da İbrahim Tatlıses, misafirlere keyifli dakikalar yaşatacak. Tesiste, bayram süresince kişi başı gecelik konaklama 240 TL'den satışa sunulacak. Belek'teki Spice Otel'de 19 Kasım akşamı Serdar Ortaç sahne alacak. Tesiste bayram süresince kişi başı gecelik konaklama 214 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Mardan Palace, bayramın dördüncü günü Megastar Tarkan ile eğlenecek. Calista Luxury Resort'te bayramın ikinci günü İstanbul Gelişim Orkestrası sahne alacak. Sueno Hotels Beach Side'de bayramın ikinci günü Zara, üçüncü günü Altay hayranlarıyla buluşacak. Bunun yanı sıra Afyon'daki otellerde de Nadide Sultan, Sıla, Nükhet Duru, Mustafa Keser ile Eda, Metin Özülkü gibi sanatçılar sahne alacak.'' -''DALMAÇYA SAHİLLERİNE TÜRK ÇIKARMASI''- Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da özellikle çalışan kesimin beklediği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaştığını, bu yıl yurt dışı satışlarında bir rekor kırmaya hazırlandıklarını söyledi. Daha önceki yıllarda 6 bin, 6 bin 500 olan bayram satışlarında bu yıl 15 bin rakamını hedeflediklerini belirten Özkar, İstanbul'un yanı sıra bu bayram İzmir ve Ankara'dan direkt uçuşların yurt dışı tatil organizasyonlarına renk kattığını ifade etti. Dubrovnik için çok özel sürprizler hazırladıklarını anlatan Özkar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bayram kutlamaları için Dubrovnik'te 4, 5 yıldızlı birkaç otelin tüm suitler ile standart odaları müşterilerimize tahsis edildi. İstanbul'dan götürülecek özel DJ'ler, sadece misafirlerimize özel kapatılacak eğlence yerlerinde program yapacak. Türkiye'den getirilecek pedagog-mini club eğitmenleriyle aileler tatil yaparken çocuklarını güvenle otelde bırakacakları bir sistemin organizasyonu yapıldı. Dubrovnik'teki Rixos Libertas Oteli'nde Ziynet Sali sahne alacak. Bayram kutlamaları için Dalmayça sahillerine adeta Türk çıkarması yapacağız. Bu bayram Dubrovnik, en gözde tatil yerlerinden biri olacak. Kurban bayramında deniz tatili isteyenlere de içlerini ısıtacak iklimleriyle Maldivler, Seyşeller, Phuket, Sharm El Sheikh seçeneklerini önerebilirim.'' Özkar, özellikle uzun süreli tatil seçeneklerinden Hindistan, Peru, Amerika, Uzakdoğu turlarının da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Kurban bayramı tur satışlarının bu yıl Türkiye rekoru olabileceğine değinen Özkar, ''Tatilciler Türkiye'de ağırlıklı olarak Ramazan ya da Kurban bayramından birini tercih eder. Ramazan bayramı tatilcilerin yaz tatillerini yakın zamanda geçirdikleri bir dönem ve tatil olarak kısa olmasından dolayı beklentilerin altında kaldı. Yoğun Kurban bayramı soruları üzerine, Türkiye rekoru olabileceğini düşündük ve dünyanın 70 ülkesindeki destinasyonlara yönelik tur paketleri hazırladık'' dedi.