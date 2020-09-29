Seyahat acentalarından Turizm Bakanı'na: Aranızdaki çekişmeden bıktık

Koronavirüs salgınından büyük ölçüde etkilenen, ekonomik zarar gören acentalar, Seyahat Acentaları Taban Hareketi olarak yaptıkları açıklamada "Entübe olduk, yaşam savaşı veriyoruz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasındaki çekişmeden bıktık" dediler.

Anka'nın haberine göre Türkiye’nin en değerli markasının turizm olduğu söyleyen Seyahat Acentaları Taban Hareketi Sözcüsü Ünal Uluçay, Bağlıkaya ve Ersoy’u sorunlara çare bulmaya davet etti ve "Şayet bunları yapamıyorlar ise sektörün önünü açmak için her iki kurumun yöneticisi de istifa etmelidir" dedi.

Mevcut sorunlarının Koronavirüs nedeniyle arttığını söyleyen Uluçay, acentaların kapanmaması için şu önerileri sıraladı:

"Seyahat Acentelerinin Kapatılmamaları için Acilen Acente başına 80 bin TL hibe verilmesi, seyahat acentelerinin 2020 yılı öncesi 3 yıllık ciroları baz alınarak kefilsiz, sicil sorgusu yapılmadan, teminat istenmeden 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli ve faizsiz işe devam kredisi verilmesi, daha önce ticari kredi kullanmış, ya da acente sahibi şahsi kredi kullanmışsa bu kredilerin en az 2 yıl faiz işlemeden ötelenmesi, tüm seyahat acentelerine 5 yıl boyunca sicil affı getirilmesi, seyahat acenteleri için; işsizlik ödeneğinin, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılı sonuna kadar sürdürülmesi, şirket kuruluşlarında ticaret odası tarafından, maliye tarafından herhangi şart olarak aranmayan; iş yerinin home office ya da iş yerinin ayrı bir yerde olması kuralı, 1618 Sayılı Yasa ile seyahat acentelerinin home office olarak çalışmasını engelleyen maddenin ilgili kanun ve yönetmeliklerden çıkarılması gereklidir."

Uluçay, bugün Türkiye’den acentaların seslerini duyurmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı önünde yapacakları basın açıklamasına ise Ankara Valiliği tarafından izin verilmediğini de bildirdi.

Seyahat Acentaları Taban Harekatı Sözcüsü Ünal Uluçay, 2 acenta sahibi olarak Ankara Valiliği’ne verdikleri dilekçenin, Valilik tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak cevaplandığını söyledi ve "Dilekçe okunmamış bile" dedi.