Sexting: En ahlâksız paylaşım

ABD'de başlayan yeni akım yüzlerce gencin 'çocuk pornografisi' suçlamasıyla tutuklanmasına yol açtı.



'Sexting' adı verilen akımda gençler çıplak fotoğraflarını çekip cep telefonuyla arkadaşlarına gönderiyor. Fotoğrafları takas eden gençlerin elinde binlerce çıplak fotoğraf birikmiş oluyor. 'Genç Yaş Gebeliklerini Önleme Ulusal Komitesi'nin yaptığı araştırmadan sonra patlak veren skandal sonrası yüzlerce genç, hapsi boyladı. Bazı öğrencilerin bursları kesilirken, okuldan atılan öğrenciler de oldu.

