Sex and the City yıldızı Chris Noth hakkında bir kadın daha cinsel saldırı suçlamasında bulundu

Sex and the City yıldızı Chris Noth, bir kadın tarafından daha cinsel saldırıyla suçlandı.

Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, 2002 yılında Noth'un bulundukları evde kendisin zorla öptüğü ve vücuduna dokunduğunu söyledi.

Kendisini sıkıştıran Noth'u ittirdiğini anlatan Gentile "O an çok öfkelendi ve bana küfretmeye başladı. Evden çıkıp gitti" dedi.

Gentile, Noth'un ertesi gün kendisini şantajla tehdit ederek yaşananları anlatmasını engellediğini söyledi.

Sex and the City'nin yıldızı Chris Noth, son haftada toplam dört kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

Noth, suçlamaların hepsini reddederek "rızaya dayalı ilişkiler" olduğunu savundu.

Sex and the City yıldızı üç kadın Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, Noth hakkında suçlamalarda bulunan kadınlara destek olduklarını açıklamıştı.