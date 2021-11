Sex and the City'nin devamı olan "And Just Like That" dizisinin aralık ayında yayınlanacağını duyuruldu.

New York'ta beş kadının arkadaşlık, ilişkiler üzerine hikâyesini anlatan Sex and the City, 1998-2008 yılları arasında fenomen hâline gelmişti. Yeni çekilen sezonda Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall yer almayacak.

17 yıl sonra geri dönen dizinin yeni sezonu 10 bölümden oluşan bir mini dizi olacak.