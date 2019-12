'Sex and the City' geri dönüyor

Sex and the City' nin bir devam filminin yapılacağının söz konusu olduğunu söyleyen yabancı kaynaklar, ikinci film için çoktan hazırlık yapılmaya başlandığını belirtiyor.



Geçtiğimiz yıl 11 yıldır devam eden Sex and the City dizisi, aynı oyuncu kadrosuyla sinema dünyasına merhaba demişti. Dizinin fanatikleri için mutlu bir sona bağlanarak beklentide olanların mutlu etmişti.



Başrolünü Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon ve Kristin Davis'in oynadığı film, ne gişede büyük bir başarı elde etti ne de sinema eleştirmenlerinden olumlu yorumlar aldı.



US dergisinin verdiği bilgiye göre kadroda hiçbir değişiklik olmadan dizinin ve ilk filmin kahramanları beyazperdede boy göstermeye devam ediyor. Henüz tam bri anlaşmaya varılamasa da, Sex and the City' nin bir devam filminin yapılacağının söz konusu olduğunu söyleyen yabancı kaynaklar, ikinci film için çoktan hazırlık yapılmaya başlandığını belirtiyor.



67 yaşındaki tasarımcı Dame Vivienne Westwood'un filmin devamını yazmak istediğini söylediği de alınan diğer bilgiler arasında. Filmin ilk bölümü için Sarah Jessica Parker'ın gelinliğini tasarlayan modacı, evlilik sahnesinde kullanılmak üzere bir not yazmıştı.



AA'nın haberine göre; serinin senaryo yazarı ve yönetmeni King, New Yorklu 4 kadının aşklarını, gündelik hayatını ve şehirli kadının yaşama bakışını eğlenceli bir dille işleyen "Sex and The City"nin hayranlarına müjde verdi. Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) ve Cynthia Nixon'ın (Miranda Hobbes) aynı rollerde izleyici karşısına çıkacağını açıklayan King, "Bu inanılmaz oyuncularla tekrar birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım" dedi.



Michael Patrick King, yapımla ilgili gelişmeler oldukça bunları kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.