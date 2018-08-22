Şevval Sam'dan Talat Bulut'la ilgili tek kelimelik yorum: Maalesef...

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, tacizle suçlanmasının ardından hakkında takipsizlik kararı verilen rol arkadaşı Talat Bulut’un Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yer alıp almayacağına dair bir soruya “Maalesef” yanıtını verdi.

Bodrum’da sahnelediği ‘Müzeyyen’ isimli tek kişilik müzikal gösterinin ardından gazetecilere konuşan Sam, dizinin yeni sezonuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabi ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını telaffuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.”

Bir gazetecinin sonuçta bu sezon beraber çalışacaksınız sorusuna Şevval Sam tek kelimeyle "Maalesef" diye yanıtladı.

Ne olmuştu?

'Yasak Elma' adlı dizinin setinde çalışan kostüm asistanı Özge Şimşek, dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini belirterek 31 Mayıs'ta duyurusunda bulunmuştu. Şimşek'in iddialarını incelemeye alan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut 'un ve şahitlerin ifadeleri alınmış ve soruşturma neticesinde dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verilmişti.