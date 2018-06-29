Şevval Sam'dan rol arkadaşı Talat Bulut'la ilgili açıklama

Oyuncu Şevval Sam, Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı Talat Bulut hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili konuştu. Taciz iddiaları konusunda 'kadının beyanının esas olduğunu' hatırlatan Sam, "Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor" diye konuştu.

UçanKuş'a konuşan Sam “Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor” dedi.

Ne olmuştu?

Talat Bulut'un 'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edildi. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı.

'Mucize 2' filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut'a rol verecekti. Skandal iddianın üzerine Talat Bulut'u kadrodan çıkardı. Yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu. Talat Bulut 'Mucize'nin ilk serisinde 'Öğretmen Mahir' rolündeydi.