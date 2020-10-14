Şevval Sam ve Seda Sayan'dan Kadir Şeker paylaşımı

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sonrasında konuyla ilgili paylaşım yapan Seda Sayan, "Kadir Şeker, bizi affet, senin için hiçbir şey yapamadık" dedi. Oyuncu Şevval Sam ise, "Kadir Şeker’e beraat vermek zorundasınız; aksi takdirde kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, ablanız sokakta tacize, saldırıya uğrarsa, etrafında sadece onu izleyenler olacak" ifadesini kullandı.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

Mahkemenin ardından konuyla ilgili paylaşım yapan Seda Sayan, Instagram hesabından, ""Kadir Şeker, bizi affet. Senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüz, çok yazık oldu çok" mesajını yayınladı" diye yazdı.

Şevval Sam da tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Sevval Şam da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Şeker’e beraat vermek zorundasınız; aksi takdirde kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, ablanız sokakta tacize, saldırıya uğrarsa, etrafında sadece onu izleyenler olacak. Kimse kılını kıpırdatmayacak... 'Bir Allah’ın kulu yok muydu!' diye isyan edeceksiniz! #kadirsekericinberaat" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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