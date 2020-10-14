Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti.

Dördüncü kez hâkim karşısına çıkan Kadir Şeker, ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.