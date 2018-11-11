Şevval Sam, senaryoda yer almasına rağmen Talat Bulut'la öpüşmeyi ret mi etti?

Oyuncu Şevval Sam’ın, tacizle suçlanan ancak savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiği rol arkadaşı Talat Bulut ile senaryoda yer almasına rağmen öpüşmeyi reddettiği iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut ve kavgalı olduğu rol arkadaşı Şevval Sam'a öpüşme sahnesi konunca gerilim yine tırmandı.

‘Yasak Elma’ dizisinin bir sahnesinde Halit (Talat Bulut) ile Ender (Şevval Sam) karakterlerinin yakınlaştıkları anda sahnenin aniden bitmesinin dikkat çektiği kaydedilirken; senaryoda yazılmasına rağmen öpüşme sahnesinin Şevval Sam’ın itirazı nedeniyle çekilmediği kaydedildi.

Bulut, set çalışanına tacizde bulunduğunun iddia edilmesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle rol arkadaşı Sam hakkında yargı yoluna başvurmuştu.