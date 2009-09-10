Şevval Sam Kürtçe söyledi protokol geceyi terk etti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Iğdır'da düzenlediği 9 Eylül çekilişinde Kürtçe şarkı krizi yaşandı. Sanatçı Şevval Sam'ın istek üzerine Kürtçe şarkı söylemesinden sonra protokolde bulunan Vali Vekili ve Kaymakamlar geceden ayrıldı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen Milli Piyango çekiliş gecesine Vali Vekili Tuğba İnan Yılmaz, Özel İdare İl Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Aralık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Karakoyunlu Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin, Ak Parti İl Başkanı aynı zamanda Baro Başkanı Mustafa Buluş ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Yerel sanatçıların ardından gecede bir konser veren sanatçı Şevval Sam, alanda bulunan gençlerin 'Kürtçe' şarkı isteğini geri çevirmedi. "Kürtçe de okuruz, Ermenice de okuruz" diyen Sam, Kürtçe bir şarkı okudu ve oynamaları için gençleri platformun önüne davet etti. Bunun üzerine protokolde bulunan Vali Vekili Tuğba İnan Yılmaz, Aralık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Karakoyunlu Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin yerlerinden kalkarak konser alanını terketti. Özel İdare İl Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ile Ak Parti İl Başkanı Mustafa Buluş'un ayrılmadığı gecede sanatçı Şevval Sam, iki Kürtçe şarkı söyledi.

Vali Vekili Tuğba İnan Yılmaz, Kürtçe şarkıyı dinledikten sonra ayrıldığını belirterek, "Seyirciler sahnenin önünde oynamaya başlayınca, alandan ayrıldım" dedi. Ak Parti İl ve Iğdır Barosu Başkanı Mustafa Buluş ise "Vali Vekili, Kaymakamlar ve bazı kurum amirleri Kürtçe şarkı biter bitmez alandan ayrıldı. Yaptıkları doğru değildi. Onlar gittikten sonra vatandaşlar hiçbir tepki göstermedi ve eğlenmelerine devam etti" diye konuştu.