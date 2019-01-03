Şevval Sam, kendisine 100 bin liralık tazminat davası açan Talat Bulut'tan şikâyetçi oldu

Oyuncu ve Şarkıcı Şevval Sam, kendisine 'tacizci' dediği gerekçesiyle 100 bin liralık tazminat davası açan Talat Bulut’tan şikâyetçi oldu.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un, set çalışanı bir kadını taciz ettiği iddia edilmiş; sette tacize uğradığını öne süren 19 yaşındaki çalışan, suç duyurusunda bulunmuştu. Posta'da yer alan habere göre Talat, konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Sam'ın kendisini “tacizci” diyrek 'yaftaladığını' gerekçe göstererek dava açmıştı.

Talat Bulut’un açtığı davaya karşı mahkemeye başvuran Şevval Sam, linç kampanyası yürütmediğini belirtti. Şevval Sam’ın avukatı, “Karşı dava olarak 101 bin lira tazminatın Talat Bulut’tan tahsilini istiyoruz” dedi.

Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturmayı tamamlayan savcılık, Bulut hakkında takipsizlik kararı vermişti. Ardından karara tacize uğradığını iddia eden set çalışanı itiraz etmiş ancak Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, itirazını reddetmişti. Böylece Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.