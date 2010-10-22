Şevval Sam Japonca şarkı söylecek

T24- Sanatçı Şevval Sam, 23 Ekimde Aya İrini Müzesi'nde düzenlenecek ''4. Dünya Mirası Konserleri'' kapsamında Japon İmparatorluk Müzisyeni Togi Hideki'yle Japonca şarkılar seslendirecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Ayasofya Ottoman Hotel Imperial'deki basın toplantısında konuşan Sam, dünyayı yaşanabilir kılanın, farklı köşelerdeki farklı renkler, farklı sözler ve farklı kültürler olduğunu kaydetti.



Sam, dünya tarihine bakıldığında ülkelerin geçmiş yıllarda savaşlarda bir araya geldiğinin görüldüğünü, ancak artık çağın değiştiğini belirterek, kültür ve müziğin, insanları bir araya toplayan en önemli unsurlar haline geldiğini ifade etti.



Kendisini bu projede Togi Hideki ile buluşturanın, iki ülkenin zengin kültürleri olduğunu vurgulayan Sam, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Togi Hideki, hem kendi geleneksel müziklerine hem de çağdaş müziğe hakim bir sanatçı. Çünkü kültürel olarak çok zengin bir ülkede yaşıyor. Bizim topraklarımızda da dünya mirası sayabileceğiz farklı tarzlarda güzel sesler, ezgiler ve sözler var. Ben de Klasik Türk Müziği olsun, Halk Müziği olsun, bu toprakların farklı müziğini bir şekilde sahneye taşımaya çalışıyorum. Farklı etnik dillerimiz var. Türkiye, 40'tan fazla etnik kimliğin yaşadığı bir yer. Ben bu dillerde de şarkılar söylüyorum, farklı ulusal dillerde de. Ama Japonca şarkı söyleme fırsatını edindiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bu konserde bir koroyla birlikte ilk defa Japonca şarkı seslendireceğim. Bu benim için çok önemli ve çok keyifli bir deneyim olacak.''



Farklı kültürlerin bir arada olarak birbirlerini zenginleştirmesinin her zaman ilgisini çektiğini belirten Sam, bu topraklarda yaşadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini ve konserin, hem müzikal hem de sanatsal vizyonunu genişleteceğini sözlerine ekledi.



