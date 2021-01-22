Şevval Şahin: Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil; bilmediğiniz çok şey var

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Instagram’da takipçilerinin yaptığı “Bu hayatı sen yaşıyorsun” yorumlarına yanıt verdi. Şahin, “Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil. Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var” dedi.

Şevval Şahin takipçilerinden gelen “Bu hayatı sen yaşıyorsun” mesajlarına cevap verdi. Yarı Türkçe, yarı İngilizce şöyle konuştu:

“Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil. Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin.”