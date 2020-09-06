Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın ev partisinde Koronavirüs paniği

Türkiye güzeli Şevval Şahin, geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a Rumelihisarı’nda kiraladıkları yalıda doğum günü partisi düzenledi. Partiye pek çok ünlü ismin katıldı. Parti sonrası Aral ve bazı katılımcıların Covid-19 testinin pozitif çıkması o gece yalıda bulunanların panik yaşamasına neden oldu.

Davete katılanlar arasında Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler de var.

Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak COVID-19 testinin negatif çıktığını söyledi ve şunları ekledi:

“Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor.”

Sunucu Buse İskenderoğlu, “Partide çok kalmadım. Erkek arkadaşım test yaptırdı. O da negatif. Bende belirti yok ama iki güne test yaptıracağım” dedi. Rabia Yaman ise iki gün önce test yaptırdığını negatif çıktığını ve evden çıkmamaya özen gösterdiğini söyledi. Murat Dalkılıç’ın ise iddialar sonrası tedirgin olduğu ve özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

Partiye katılanların paylaştığı fotoğraflarda maskesiz olmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.