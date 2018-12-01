T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şevket Çoruh'tan hırsızlara: Güzellik yapın bırakın bir yere

"İşinize yarayacak satınca para edecek şeyler değil onlar"

01 Aralık 2018 12:41

Oyuncu Şevket Çoruh, Twitter hesabından dekor kamyonunu soyanlara çağrı yaptı. Çoruh, "Satınca para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız güzellik yapın bırakın bir yere" dedi.

Oyuncu Şevket Çoruh, Baba Sahne’nin dekor kamyonun soyulduğunu duyurdu.

Duvar'ın dikkati çektiğine göre Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hırsızlara seslenen Çoruh, “Dekor kamyonumuzu soyan arkadaşlar… İşinize yarayacak satınca para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız bir güzellik yapın bırakın bir yere…” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

şevket çoruhhaberaçıklama baba sahnebırakın bir yere
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-12-01T12:41:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sevket-coruhtan-hirsizlara-guzellik-yapin-birakin-bir-yere,761341","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sevket-coruhtan-hirsizlara-guzellik-yapin-birakin-bir-yere,761341"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24