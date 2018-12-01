Şevket Çoruh'tan hırsızlara: Güzellik yapın bırakın bir yere

Oyuncu Şevket Çoruh, Twitter hesabından dekor kamyonunu soyanlara çağrı yaptı. Çoruh, "Satınca para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız güzellik yapın bırakın bir yere" dedi.

Oyuncu Şevket Çoruh, Baba Sahne’nin dekor kamyonun soyulduğunu duyurdu.

Duvar'ın dikkati çektiğine göre Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hırsızlara seslenen Çoruh, “Dekor kamyonumuzu soyan arkadaşlar… İşinize yarayacak satınca para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız bir güzellik yapın bırakın bir yere…” ifadelerini kullandı.