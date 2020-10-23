T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şevket Çoruh'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki

23 Ekim 2020 16:14

Oyuncu Şevket Çoruh, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Devlet tiyatrolarımızın sahnelerini, özel tiyatrolarımızın kullanımına sunuyoruz" açıklamasına, "Navlunu kurtarmaz domatesi Alanya çıkışı dereye dökeriz" sözleriyle tepki gösterdi.

ETİKETLER

Şevket Çoruhbaba sahnekültür ve turizm bakanlığıtiyatrodevlet tiyatrolarıözel tiyatrolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24