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Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına: Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz

29 Mayıs 2020 18:38

Tiyatrocuların Koronavirüs günlerinde dayanışma amacıyla başlattıkları kampanyaya ilişkin "Kenara hiç mi para koymadınız” diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel'e oyuncu Şevket Çoruh'tan yanıt geldi. Çoruh, " Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz" dedi.

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