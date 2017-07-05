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Kültür-Sanat

Şevket Çoruh 'Frankeştayn' oluyor!

Çekimlerinin tamamı İstanbul’un farklı yerlerinde yapılacak olan film sinemaseverler ile buluşmayı bekliyor

05 Temmuz 2017 23:32

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği sezonun yeni komedi filmi “Frankeştayn” için kamera karşısına geçecek.

Medya Tava'nın haberine göre, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı ve senaryosunu Kolpaçino filmlerinin de senaristi olan Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın birlikte kaleme aldığı “Frankeştayn” filminin çekimlerine başlandı.

Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnciUğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar ve Nazlı Tosunoğlu’nun yer aldığı filmde Şevket Çoruh, Frankeştayn olarak karşımıza çıkıyor.

 

Filmin konusu şöyle:

"İstanbul’un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan Gürbüz (Şevket Çoruh), çevresinde üç kağıtçı ve dolandırıcı biri olarak tanınmaktadır. Bir gün Sarı Kenan (Hüseyin Elmalıpınar) isimli bir mafya babasıyla ters düşer ve bu durum canına mal olur. Hikâyemiz de bu olaydan sonra başlar..."

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