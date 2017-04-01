Şevket Çoruh: Demokrasi var diyenlerin, insanları yandaşlığa zorlaması kanıma dokundu

Sinema ve tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh, Kanal D’deki işinden referandumda “Hayır” diyeceğini açıkladığı için kovulan İrfan Değirmenci’ye desteğiyle ilgili olarak "Ben Arka Sokaklar dizisine devam ediyorum. Bir referandum var ve bu seçimde nasıl görüş bildirdiğimi söyledim ve böyle görüş bildirmenin de yasak olmaması gerektiğini yazdım. İnsanlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini ve demokratik bir ülkede yaşadığımızı her defasında söyleyen insanların, farklı görüşlere bu kadar katı ve kuralcı davranması, insanları ayrıştırması, yandaşlığa zorlanması bir insan olarak kanıma dokundu. Şevket Çoruh olarak tepkimi ortaya koydum” sözleriyle yorumladı.

Değirmenci'nin referandumda hayır oyu kullanacağını açıklamasının ardından Kanal D'den kovulmasıyla, aynı kanalda bir dizide oynayan Çoruh "Ben de HAYIR diyorum. Beni de kovun" demişti.

Baba Sahne açılıyor

Çoruh, tamamen kendi yatırımı olan ve İstanbul’un kültür sanat hayatına büyük emeklerle kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’yi, 10 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in 75. doğum günü olan 1 Nisan Cumartesi günü açıyor.

"Muammer Karaca'yı versinler, çiçek gibi yaparız"

Çoruh, açılış öncesinde BirGün’den Ece Zereycan'ın sorularını yanıtladı. Tiyatro sahneleriyle ilgili konuşan Çoruh, "Muammer Karaca Tiyatrosu'nu bize versinler. Orayı çiçek gibi yaparız. O kadar uzun da sürmez. Hatta AKM'yi de versinler. Vermezlerse kendileri kaybeder. İstanbul'un en güzel meydanında bir yeri yenilemek bu kadar zorsa biz yaparız. Biz genç kuşak buna talibiz" dedi.

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