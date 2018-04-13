Şevket Altuğ anlattı; neden dizilerde rol almıyor?

Oyuncu Şevket Altuğ, uzun zamandır ekranlarda görülmemesinin sebebini açıkladı. Altuğ, "Türk toplumunun değerleri değişti. Türk toplumuna sunulan işlerin içerikleri değişti. Yani ben şu andaki içeriklerle hiçbir dizinin içinde olamam" dedi.

Youtube üzerinden yayın yapan 'haberinial' kanalından Elif Yeşilalioğlu ve Yiğit İlker Arıkan'ın sorularını cevaplandıran Altuğ, uzun zamandır ekranlarda neden olmadığına dair sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

“Türk toplumunun değerleri değişti. Türk toplumuna sunulan işlerin içerikleri değişti. Yani ben şu andaki içeriklerle hiçbir dizinin içinde olamam. Eleştiri olarak kabul etsinler, biraz da yaşlılığıma versinler… Bütün yapılan işlerde tabanca, tüfek, millet birbirini öldürüyor. Bütün erkekler sakallı. Bizim zamanımızda sakal rol gerekirse bırakılırdı. Bu ortamda ben olamam. Çünkü biz yaptığımız işlerde topluma sevgiyi, hoşgörüyü, toleransı, birlikte yaşamayı, dayanışmayı öğretmeye çalıştık.Böyle bir senaryo ile karşılaşırsam yaşıma rağmen hâlâ oynayabilirim. Ama karşılaşacağımı da pek zannetmiyorum.”