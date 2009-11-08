Sevişti, geçmişini unuttu!

ABD’de 59 yaşındaki bir kadın geçen ağustosta kocasıyla seks yaptıktan sonra hafızasını kaybetti.



Sadece ilk adı verilen Alice, hastanede tedavi gördükten sonra iyileşebildi. Kocası Scott’un anlatımına göre, Alice seksten sonra televizyon izlerken ekranda Pekin olimpiyatlarını görünce “Olimpiyatlar mı başladı?” diye şaşkınlığını dile getirdi.



Bu tuhaf tepki karşısında şüphelenen Scott karısına, “Bugün günlerden ne?” diye sordu. Bu soruyu yanıtlayamayan Alice, “ABD Başkanı kim?” sorusuna da “Bill Clinton” cevabını verdi. Bunun üzerine Harvard Tıp Fakültesi hastanesine götürülen Alice’e “geçici global amnezi” teşhisi kondu.



Doktorlar, rahatsızlığın seks ve orgazm sırasında beyin damarlarında kan basıncının yüksek olmasından kaynaklandığını belirttiler.

