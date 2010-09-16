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Sevişmeye ikna edemedi...

"Ya Sonra" filmindeki sevişme sahnesi tehlikeye girdi. Özcan Deniz, Didem SK'yı "doğal sekse" ikna edemedi...

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Özcan Deniz'in hem senaryosunu, yönetmenliğini hem de Deniz Çakır, Naz Elmas, Janset ve Barış Falay'la birlikte başrolünü üstlendiği "Ya Sonra" filminin çekimleri devam ederken filme "hareket katması" için düşünülen sevişme sahnesi zora girdi.

Özcan Deniz daha önce bu rol için Showgirl Didem SK'ya teklifte bulunmuştu.

Bu süreçte "ateşli sevişme sahnesi" rolü için görüşen Özcan Deniz ve Didem SK biraraya gelip detayları konuştu.

Yönetmen Özcan Deniz, sevişme sahnesinin Halle Berry'nin "Monster's Ball" filmindeki sahnesini hayal ederek oldukça doğal bir sevişme sahnesi hayal ettiği ancak Didem SK'nın bu kadar cesur bir sahneye ancak "hileyle" kabul edeceği öğrenildi.

Ünlü showgirl sahneyi ancak vücudunu saracak ten rengi çorapla çekebileceğini söylemesi Özcan Deniz'in de buna yanaşmaması üzerine sahne rafa kalktı.



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