'Sevişmesi sorun değil, işini yapıyor'



T24 - Televizyon dünyasının en başarılı isimlerine verilen Cenk Koray Ekran Ödülleri, önceki akşam Günay Restoran’da düzenlenen törenle ikinci kez sahiplerini buldu.Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün eşi Ali Altuğ son filmdeki sevişme sahnesi için 'Benim için sorun olmuyor. İşinin bir parçası. Görevini yapıyor' dedi.

'Ben işimi yapıyorum'





Milliyet gazetesinde yer alan haber göre; Seda Sayan ve Erol Köse arasında yaşanan kavganın damgasını vurduğu geceye iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Gerçek Hayat Dostları tarafından, 11 yıl önce hayatını kaybeden Cenk Koray’ın adını yaşatmak amacıyla düzenlenen törene katılanlar arasında Ali Kırca, Alişan, Ayça Bingöl, Bedük, Demet Akalın, Demet Akbağ, Doğa Rutkay, Ece Erken, Erkan Özarman, Erkan Yolaç, Fatih Ürek, Ferhat Göçer, Gönül Yazar, İzzet Öz, Metin Şentürk, Metin Uca, Nilgün Belgün, Perran Kutman, Semra Özal, Türker İnanoğlu ve Zerrin Özer de vardı. Okan Büyülgen’in sunuculuğunu yaptığı gece, ENBE Orkestrası’nın müzikleriyle renklendi.Ayça Bingöl de “Ay Büyürken Uyuyamam” filminde Fırat Çelik’le oynadığı cesur sahneler hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “İşimi yapıyorum. Ben bir oyuncuyum. Hayatın içinde yer alan her şeyin, sinema, dizi ve tiyatro içinde de olmasından yanayım.”