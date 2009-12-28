Sevişme sahnesinin zorluğu yoktu

T24- Berrak Tüzünataç, 22 Ocak’ta “Ejder Kapanı” filminin ‘sert kızı’ olarak izleyici karşısına çıkacak. Tüzünataç, “Ejder Kapanı”nda Kenan ımirzalıoğlu ile olan sevişme sahnelerinden, Nejat İşler ile ilişkisine kadar her şeyi Instyle dergisine anlattı."



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Bir magazin programında bizden söz ederken, 'anormal çift' dediler. Ne demek o? Çok komik. Biz zaten haftanın yüzde 80'ini kayıt altında geçiriyoruz. Kaç kilo alıp verdiğimiz bile kayıtlı. Bize çok dar bir alan kalıyor. İzin versinler de, o dar alana kimseyi almayalım."

Hürriyet gazetesinde bu gün(28.12.2009) yer alan habere göre 25 yaşındaki Berrak Tüzünataç, “Ben oyuncu olmak istiyorum” cümlesini söylemesinin ardından önemli adımlar atarak kariyerinde ilerledi. Güzel oyuncu, “Elveda Rumeli” dizisiyle çok sevildi. Dizide Tüzünataç’ın canlandırdığı Vahide karakterinin ölümü ekran başındakileri gözyaşına boğdu. Gazetelerde sevgilisi Nejat ışler’le daha çok görüşmek için diziden ayrıldığı yazılan Tüzünataç olayın aslının böyle olmadığını söylüyor: “Özel hayatımla alakası yoktu, tamamen planlı bir ayrılıktı bu. ”Tüzünataç daha sonra Zeki Demirkubuz’un “Kıskanmak” filminde rol aldı.





Ben de Yıldız kadar gözü kara oldum



Bu filmin ardından bu sezonun önemli dizilerinden biri olan “Bu Kalp Seni Unutur mu?”nun ekibine katıldı Tüzünataç. 80’li yıllarda geçen dizide canlandırdığı Yıldız karakteri, politik fikirlerinin peşinden giden gözü kara bir kız. “Sanırım o yıllarda şimdiki yaşımda olsaydım ben de onun kadar gözü kara olabilirdim” diyor Yıldız için.



Yumruk atmayı öğrendim

Ve 22 Ocak’ta vizyona girecek olan Uğur Yücel’in yönettiği “Ejder Kapanı”nda Kenan İmirzalıoğlu ve sevgilisi Nejat İşler’le başrolü paylaşıyor Tüzünataç. Tüzünataç, “Ejder Kapanı”nda “Yazı Tura” filmini izleyip hayran olduğu Uğur Yücel-Kenan İmirzalıoğlu ikilisiyle birlikte çalışmaktan çok memnun. “ Kenan İmirzalıoğlu ve Uğur Yücel ile bu seti paylaşmak çok keyifliydi” derken Kenan İmirzalıoğlu’yla canlandırdıktarı ‘flörtüz dövüş sahnesi’ için aldığı dövüş derslerine geliyor söz. “Bir dövüş koreografı Cemil ile birlikte çalıştık. Doğru yumruk atmayı öğrendim filmde. Çok keyifliydi.” diyor gülümseyerek.



Filmle ilgili merak edilen bir diğer konu da yine basına yansıyan ‘sevişme sahnesi’. Tüzünataç, “Onu da filmin herhangi bir bölümü gibi düşünmek zorundayız. Bana göre artı bir zorluğu yok. Zaten senaryoyu okuduğumuz andan itibaren kendimizi hazırlıyoruz. ” diyor.

Ve son dönemlerde sıkça duymaya başladığımız ‘sevişme sahnesi haberleri’ için şunları söylüyor, “Benim gibi yeni yüzler sinema filmlerinde biraz daha fazla sorumluluk gerektiren roller üstlenmeye başladılar. Herkes adına konuşamam ama bizim jenerasyonumuz bu tarz kaygıları komik buluyor ve mesleğe saygısızlık olarak görüyor. Dolayısıyla kendi adıma şunu söyleyebilirim ki, benim içinde yer almak istediğim bir projeden ya da birlikte çalışmak istediğim bir yönetmenden vazgeçme sebebim olabilecek kadar önemli bir şey değil bunlar. ınsan setlerde fiziksel olarak da ruhsal olarak da sınanıyor. Bu sınamadan mazoşist şekilde keyif alanlar kalıyor bu meslekte.”





Nejat'la anormal bir çift değiliz



Sevgilisi Nejat ışler’le aynı filmde yer almalarına rağmen karşılıklı sahneleri yok. “Daha önce hiç birlikte olduğum biriyle aynı sette bulunmadım. Ama Nejat’la çalışmayı isterim” diyor.

Tüzünataç, her yerde görülmek, her konuda konuşmak, bol bol özel hayatından söz etmek istemiyor. Son zamanlarda Türkiye’de en çok merak edilen çift olduklarını hatırlattığımızda ise, “Ben de ne bilmek istediklerini merak ediyorum. Geçen günlerde bir magazin programında bizden söz ederken, ‘anormal çift’ dediler. Ne demek o? Çok komik. Biz zaten haftanın yüzde 80’ini kayıt altında geçiriyoruz. Sezon içinde kaç kilo alıp verdiğimiz bile kayıtlı. Bize çok dar bir alan kalıyor. İzin versinler de, o dar alana kimseyi almayalım. ıki insan birlikteler ve hayatlarından memnunlar. Bu kadarı yeter.”