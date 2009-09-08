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Sevişme sahnesini kendine yakıştıramadı

Sibel Can, Ejder Kapanı filminde pavyon kadını rolünü sevişme sahneleri yüzünden reddetmiş.

08 Eylül 2009 03:00

Sibel Can, Ejder Kapanı filminde pavyon kadını rolünü sevişme sahneleri yüzünden reddetmiş.

Uğur Yücel’in yönetmenliğini yaptığı Ejder Kapanı filminde pavyon kadını rolünü Sibel Can’a teklif etmişti. Can’ın rolü cüretkâr sevişme sahnelerini gerekçe göstererek reddetti öğrenildi. Sibel Can ’Üç çocuklu bir kadınım, bana bu rol yakışmaz’ diyerek rolü kabul etmemiş. Rol daha sonra Ceyda Düvenci’ye gitti.

Uğur Yücel, Ceyda Düvenci ile olan sevişme sahneleri için ‘Türk sinemasında böyle sevişme sahnesi çekilmedi’ demişti.

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