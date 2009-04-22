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Sevişme sahnesinde boyum kısa geldi

Okan Bayülgen, Müjde Ar’la oynadığı sevişme sahnesinde yaşadıkları sıkıntıyı esprili bir dille anlattı

22 Nisan 2009 03:00

Okan Bayülgen, “Ağır Roman” filminde Müjde Ar’la oynadığı sevişme sahnesinde yaşadıkları sıkıntıyı esprili bir dille anlattı: Çarşaf adamın bel hizasından geçer, benim göğsümde duruyordu

Metin Kaçan’ın aynı adlı romanından uyarlanan 1997 yapımı “Ağır Roman” filminde Müjde Ar’la birlikte oynayan Okan Bayülgen, programında, yatakta boyu kısa geldiği için yaşadıkları sıkıntıyı esprili bir dille anlattı. İşte, filmde Gılı Gılı Salih rolü için iyice zayıflayınca Tina karakterini canlandıran Ar’a göre vücudunun küçük kaldığını belirten Bayülgen’in anlattıkları:


“İlk akla gelen, bütün filmlerde gördüğümüz, biraz daha cüsseli olan adamın çarşaf karnının hizasından geçmektedir. Başrol kadınının da göğsünü kapatmak gerekir. Başka adamlarla oluyor, benle olunca, biz Müjde Hanım’la beraber, çarşaf böyle göğsümüzün üzerinden geçiyor. İki hanım beraber yatmışız gibi bir durumumuz var! Sonunda şu çareyi bulduk. Müjde Hanım, bana doğru dönenecek de yatacak falan...”

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