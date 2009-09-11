Nurgül Yeşilçay’ın sevişme sahnesi RTÜK'e takıldı.

Sinemalardan sonra ilk kez Türkmax’de yayınlanan “Vicdan” filminde, Nurgül Yeşilçay’ın, bir arabanın arka koltuğundaki sevişme sahnesi çok konuşulmuştu. Filmin erken saatte yayınlandığını göz önüne alan RTÜK, “Program durdurma” cezası verilmesi amacıyla kanaldan savunma istenmesini kararlaştırdı. RTÜK, daha önce “Aşk-ı Memnu” ve “Bir Bulut Olsam” adlı dizilerdeki sevişme sahnelerini ateşli bularak ceza vermişti. Nurgül Yeşilçay, Murat Han ile başrolde oynadığı “Vicdan” filminde kasiyerlikten ayrılıp, pavyonda çalışan bir kadını canlandırıyordu.



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