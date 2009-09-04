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Sevişme sahneleri davalık oldu

“Mıhlıçay Aşıkları” filmindeki sevişme sahnelerinin internete düşmesi ortalığı karıştırdı.

04 Eylül 2009 03:00

 “Mıhlıçay Aşıkları” filmindeki sevişme sahnelerinin internete düşmesi ortalığı karıştırdı.Henüz vizyona girmeyen filmin başrol oyuncusu Devrim Saltoğlu, bu sahneleri internete sızdırdığı iddiasıyla yapımcı şirkete dava açtı

Yapımcı şirket sızdırdı  

Devrim Saltoğlu’nun yanı sıra filmin diğer oyuncusu Selen Görgüzel’in de avukatlığını yapan Ahmet Sezai Ersoy, yapımcı firma tarafından internet sitelerine sızdırılan sevişme görüntülerinin sitelerde sanki seks filmi gibi eklemeler yapılarak yayınlandığını, bunun da müvekkilerini rencide ettiğini söyledi. Yayınların fikir ve sanat eserleri kanuna aykırı olduğunu belirtti ve görüntülerin yayından kaldırılmasını talep etti.   

Kanuna aykırı yayın  

Ersoy’un İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede şunlar vurgulandı: “Film şirketi, Devrim Saltoğlu ile Selen Görgüzel’in rol gereği öpüşmesini ‘Sevişme Sahnesi’ adı altında internette yayınlamaya başladı. Bu görüntüler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-nu’na aykırı olarak yayınlanmaktadır. Filmin internette yayınlanmasının önlenmesini arz ve talep ederiz.    

 

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