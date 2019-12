Sevişirken yüz göz olun!

Bu mesajı yazmaya cesaret etmem aylarımı aldı. Cinselliğe önem vermeniz, cinselliği sevmeniz beni etkiledi.



Yoksa, kız kardeşimle bile paylaşmaya çekineceğim bir şey bu.

Mesele şu; 7 yıldır evliyim ama sevişme esnasında hiç orgazm olamadım. Bunun, öğrenilen bir şey olduğunu okumuştum ve zamanla olur zannettim.

Eşimle de açık açık konuşamıyorum.

Sizce hemen konuşmalıyım biliyorum ama yapamıyorum.

Onu yönlendirmeye çalıştım, o da çabaladı ama o kadar uzun sürecekmiş gibi geldi ki her defasında, gerildim, işi uzatmadım, o zaman da orgazm filan olmadı tabii.

Açıkçası bu işte uzmanım diyenden çok daha uzman olduğunuzu düşünüyorum ve fikir babında yardımınızı bekliyorum.

Bunun normali nedir?

Birleşme anında, kadının da mı orgazm olması gerekir?

Öyle değilse, erkeğin dokunmasıyla olacaksa, bu da bir nevi mastürbasyon değil midir? Offf bilmiyorum. Üstelik doktorum, anatomi bilgisiyle ilgili bir problemim yok ama olaya “Şöyle midir böyle midir?” diye bakınca fizik problemine dönüşüyor.

Sizce ne yapmalıyım?

Bunca yıldır beceremedim, bundan sonra başarabilir miyim?

Siz nasıl başarıyorsunuz?

Ya da diğer kadınlar nasıl yapıyor?

Samimi arkadaşlarıma sormaya teşebbüs ettim ama söylüyorum çekindim.

Sizin her kelimeniz her yorumunuz benim için çok değerli. Bir sihirli mesajınızla ben de sevişirken orgazm olabilmeyi öğrenecekmişim gibi geliyor...

(Serra A.)



Ah keşke bilebilsem...

Keşke, sizin dediğiniz gibi bu konuda uzman olabilsem...

Bir sihirli formülle, meselenizi çözebilsem...

Ne güzel olurdu...

Ama ne yazık ki mümkün değil... Herkesin seksi yaşaması, hissetmesi farklı...

Hatta, herkesin, değişen her partneriyle sevişmesi bile farklı...

Ben size ancak kendi düşüncelerimi, duygularımı anlatabilirim.

Bu arada, ben de her seferinde orgazm olmuyorum ama her seferinde kendi bedenime özgürce dokunuyorum.

Bence sır varsa bu:

İnsanın beynini özgür bırakması ve bedenine özgürce dokunabiliyor olması.

Size de bunu tavsiye ederim.

Ve konuşun...

İfade edin kendinizi... Eşinize yardımcı olun... Aslında gövdenizi, beyninizi, fantezilerinizi, nelerden tahrik olduğunuzu siz herkesten iyi biliyorsunuz...

Eşinizi yönlendirin, çekinmeyin, utanmayın, talep edin...

Ona kendi bedeninizi öğretin...

Onunkini de siz öğrenin...

Ruhunuzun basit taraflarını da bilsin... Bence seks bu...

En doğal, en hayvani ve gerçek hallerimizi paylaşıyoruz birbirimizle...

Güzel olan da bu... Özel olan da... Bırakın 7 yıllık kocanız, sizi en vahşi, en baştan çıkmış halinizle görsün, bilsin...

Sizin içinizdeki ‘öteki kadın’ı dışarı çıkarsın...

Zaman alırsa da alsın, gerilmeyin...

Devam edin...

Kendinizi bırakın...

İyi bir sevişmeden daha keyif veren ne var şu ölümlü hayatta?

Feminist bir tavırla, “Bu sizin hakkınız, söke söke alın!” demek istemiyorum ama o adam sizin aşkınız, onunla bu konuda ‘yüz göz olun’ ki, iyi bir seks hayatınız olsun...

Bize, büyüklerin öğrettiği ‘yüz göz olmayın’ın tam tersi yani...

Kesinlikle yüz göz olunmalı...

Bu arada her sevişmenin de, dünyanın en acayibi olması gerekmiyor... Kimi kısa sürer, kimi uzun...

Kimi evden çıkmadan, hiç hesapta yokken gerçekleşir...

Kimi bir türlü bitmez, sohbet edersiniz, bir kadeh bir şey içersiniz ve devam edersiniz...

Kimi küt diye biter...

Kimi, vajinal değil, klitoraldir...

Kimi, iki kişinin mastürbasyonudur... Kimi, sadece oral seksten ibarettir...

Birbirinizi seviyorsanız, ten uyumu da varsa, seksin her türlüsü güzeldir...

Orgazmlısı da...

Orgazımsızı da...

Hiçbir şey şart değil sekste...

Eğlenin, gülün, rahatlayın...

Ve en önemlisi kafanızı takmayın...

Çok da ciddiye almayın!





Ayşe Arman - Hürriyet