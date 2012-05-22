Sevişirken fazla ses çıkaran komuşularını internete verdi!

Sevişirken fazla gürültü yaparak kendisini uykusuz bırakan komşularından intikam almak isteyen bir İngiliz, komşularının seslerini banda alarak twitter'a koydu.

Lee Moore adlı İngiliz, ses bandına bir de Greater Manchester’a bağlı Salford’ta yaşayan gürültücü komşularına hitaben not koydu. İnternette bugüne kadar tak bir milyon kişi tarafından tıklanan notta uykusuzluktan öfke nöbetlerine tutulan komşu şöyle yazdı: “Bütün gece seks yaparak beni uykusuz bırakanlara. Bir dahaki sefere pencerelerinizi kapatın. Şimdi internette sizi herkes dinliyor.”