'Sevişirken beni dövüyordu'

T24

Grigorieva son açıklamasında, mahkemede ünlü aktörün seks sırasında kendisine şiddet uyguladığı şeklinde ifade vereceğini ifade etti. Grigorieva, hamile olduğu sırada Gibson'ın kendisini porno yıldızlarıyla aldattığını, bunun ortaya çıkmasının ardından kendisini döverek dişlerini kırdığını iddia etmişti. Grigorieva iddialarını ses kayıtlarıyla desteklerken, Gibson sessiz kalmakla yetinmişti. Çiftin Lucia adında bir kızları bulunuyor.