'Sevişirken beni dövüyordu'

T24 - ABD’li aktör Mel Gibson’ın (54) başı yine dertte. Sevgilisi Oksana Grigorieva (40) tarafından kaydedilen çeşitli ses kasetlerinin basına yansımasıyla zor günler yaşayan, film anlaşmaları bir bir iptal edilen ve servetinin büyük kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gibson'a bir darbe daha geldi.
Grigorieva son açıklamasında, mahkemede ünlü aktörün seks sırasında kendisine şiddet uyguladığı şeklinde ifade vereceğini ifade etti. Grigorieva, hamile olduğu sırada Gibson'ın kendisini porno yıldızlarıyla aldattığını, bunun ortaya çıkmasının ardından kendisini döverek dişlerini kırdığını iddia etmişti. Grigorieva iddialarını ses kayıtlarıyla desteklerken, Gibson sessiz kalmakla yetinmişti. Çiftin Lucia adında bir kızları bulunuyor.