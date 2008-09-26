Sevindirici gelişme...



Turkcell Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.



UEFA Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıdan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiği genelgeye göre, 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren takım, 2009-2010 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turu oynamadan direkt olarak katılacak.



Bunun yanı sıra UEFA kulüpler sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye, bu sayede 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adını alacak olan UEFA Kupası'na 3 takım gönderecek. UEFA, bir yenilik yaparak 2010 Şampiyonlar Ligi Finali'nin 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü oynanmasını kararlaştırdı.





