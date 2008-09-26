T24 LogoT24 Logo
Spor

Sevindirici gelişme...

UEFA Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıdan sonra TFF'ye gönderdiği genelgeye göre, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren takım, 2009-2010 sezonunda Şampiy

26 Eylül 2008 03:00


Turkcell Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.

UEFA Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıdan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiği genelgeye göre, 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren takım, 2009-2010 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turu oynamadan direkt olarak katılacak.

Bunun yanı sıra UEFA kulüpler sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye, bu sayede 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adını alacak olan UEFA Kupası'na 3 takım gönderecek. UEFA, bir yenilik yaparak 2010 Şampiyonlar Ligi Finali'nin 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü oynanmasını kararlaştırdı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24