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Yaşam

Sevinç Erbulak: Yurt dışında yaşayıp 'evet' diyenler, Türkiye'ye gelin, burası oralardan daha güzel

"Yazımda mühür de yok ama olsun, yazımın dışarıdan geldiği ispatlamazsa bana aittir"

18 Nisan 2017 23:19

16 Nisan’daki referandumda yurt dışı sandıklarından 'evet' oyunun çıkmasının ardından oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yabancı ülkelere yerleşmiş vatandaşlara Türkiye'de yaşama teklifinde bulundu.

Erbulak, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Öncelikle yurtdışında yaşayan ve referandumda gönül rahatlığıyla evet diyenleri, akrabam olsalar adlarını da yazardım ama hiç yok hem de şu koskoca dünyada yani; buraya davet ediyorum. Yaşamaya. Paylaşmaya. Her şeyimi. Benim evimde kalabilirler. Çok sayıda gelen olursa ev de kiralayabilirim. Sorun yok. Bence burası oralardan daha güzel çünkü.

Sonra, çocukluğumu düşünüyorum; dertlerimi; beni uyutmayan nedenlerin tümümü; hatırlayabildiğim kadarıyla tabii, çocukluk öyle kolay hatırlanmıyor, ha deyince gelmiyor artık çünkü, sevindiğim şeyleri, hayalini kurduklarımı filan, bir de şimdiki çocuklara bakıyorum, fiyuuuuu aramızdaki dağlar kadar farka bayılıyorum, ölüyorum; bitiyorum.

Onları bu denli vicdanlı ve akıllı yapan, bunu yaparken de bunun hiç farkında olmayanlara teşekkürü borç biliyorum. Var olun. Her şey, karşıtıyla var. Yazımda mühür de yok ama olsun, başka birinin yazmadığı veya yazımın dışarıdan geldiği ispatlamazsa bana aittir ne de olsa. Mühür de ne ki?”

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