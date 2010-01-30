Sevinç bebek devlet korumasına alındı

T24 -

Psikolojik sorunlar nedeiyle tedavi gören annenin bebeğini dövdüğü iddia edildi ancak anne bu iddiaları kabul etmedi. Ona göre Sevinç'i bu hale getiren 3 yaşındaki Sevinç'in abisi. Küçük çocuk mahkeme kararıyla annesinden alındı. Artık devlet korumasında. Annesi ise verilen bu karardan memnun görülüyor.Anne engelli bir bir bebeğe bakamayacağını söyleyerek artık Sevinç'e bakmak istemiyor. Anne, "Sevinç kör ve ben ona bakamam. İki çocukla uğraşamam" dedi.Sevinç bebek artık devlet koruması altında yeni bir hayata başlayacak.