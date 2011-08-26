Sevinç Aktansel yaşama veda etti

T24 - Türk tiyatrosunun başarılı ismi Sevinç Aktansel (74) yaşama veda etti.



Bez Bebek dizisinde Makbule karakteri ile hafızalarda yer eden Türk tiyatrosunun başarılı ismi Sevinç Aktansel uzun süredir tedavi gördüğü kas hastalığından kurtulamayıp yaşama veda etti.



Sevinç Aktansel 27 Kasım 1937'de İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi cografya ogretmeni ve Vefa Spor Kulubü kurucusu Saim Aktansel'in kızı olan sanatçı , Eğitimini Ankara Develet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünde tamamladı.





Televizyon ekranlarının sevilen yüzü olan sanatçı Bez Bebek,Kadın Severse, Asmalı Konak, Hayat Bilgisi, Şehnaz Tango, Küçük Besleme gibi sevilen dizilerde önemli roller almıştı.



Sevinç Aktansel'in cenazesi cumartesi günü kaldırlacak.



