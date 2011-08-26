T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sevinç Aktansel yaşama veda etti

Türk tiyatrosunun başarılı ismi Sevinç Aktansel yaşama veda etti.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türk tiyatrosunun başarılı ismi Sevinç Aktansel (74) yaşama veda etti.


Bez Bebek dizisinde Makbule karakteri ile hafızalarda yer eden Türk tiyatrosunun başarılı ismi Sevinç Aktansel uzun süredir tedavi gördüğü kas hastalığından kurtulamayıp yaşama veda etti.


Sevinç Aktansel 27 Kasım 1937'de İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi cografya ogretmeni ve Vefa Spor Kulubü kurucusu Saim Aktansel'in kızı olan sanatçı , Eğitimini Ankara Develet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünde tamamladı.


Televizyon ekranlarının sevilen yüzü olan sanatçı Bez Bebek,Kadın Severse, Asmalı Konak, Hayat Bilgisi, Şehnaz Tango, Küçük Besleme gibi sevilen dizilerde önemli roller almıştı.


Sevinç Aktansel'in cenazesi cumartesi günü kaldırlacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24