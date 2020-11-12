Yerine kayyım atanan HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca cezaevinde Covid -19'a yakalandı

Yerine kayyım atanan ve tutuklanan HDP'li Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, cezaevinde Covid-19'a yakalandı.

Alaca'nın kardeşi Şilan Alaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şevin Alaca için yapılan tahliye başvurusuna cevap alamadıklarını söyledi.

Şevin Alaca'nın sağlık duruma dikkat çeken Alaca, “24 Ağustos’ta Covid geçirmiş ve tedavi olmuştu. Daha önce 4 kez akciğer ameliyatı geçirmiş ve ikinci kez Covid’e yakalanmış bir insanın hala cezaevinde tutuklu olmasını hangi hukuk ile açıklayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Alaca, 6 gündür ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeyen Şevin Alaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.