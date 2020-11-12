T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Yerine kayyım atanan HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca cezaevinde Covid -19'a yakalandı

Daha önce 4 kez akciğer ameliyatı geçiren ve 24 Ağustos'ta Covid-19 olan Alaca'nın tahliye başvurusuna yanıt verilmedi

Arşiv

12 Kasım 2020 08:52

Yerine kayyım atanan ve tutuklanan HDP'li Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, cezaevinde Covid-19'a yakalandı.

Alaca'nın kardeşi Şilan Alaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şevin Alaca için yapılan tahliye başvurusuna cevap alamadıklarını söyledi. 

Şevin Alaca'nın  sağlık duruma dikkat çeken Alaca, “24 Ağustos’ta Covid geçirmiş ve tedavi olmuştu. Daha önce 4 kez akciğer ameliyatı geçirmiş ve ikinci kez Covid’e yakalanmış bir insanın hala cezaevinde tutuklu olmasını hangi hukuk ile açıklayacaksınız"  ifadelerini kullandı. 

Alaca, 6 gündür ailesi  ve avukatlarıyla görüştürülmeyen Şevin Alaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirtti. 

 

 

 

ETİKETLER

Şevin AlacaCovid-19tutuklucezaeviKars
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24