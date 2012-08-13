Sevim Kılıçdaroğlu'ndan yalanlama

CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından asıl hedefin Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu olduğu iddia edilmişti. Sevim Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu, CHP’li Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçıran PKK’nın asıl hedefinin kendisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. NTV’ye konuşan Sevim Kılıçdaroğlu, “Bu iddialara şaşıyorum, bana iletilen bir şey olmadı” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçıran PKK’nin hedefindeki diğer ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu olduğu öne sürüldü.

Şok iddiaya Kılıçdaroğlu'ndan yalanlama

NTV’ye konuşan Sevim Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları yalanladı.

"Bu iddiaların aslı yok" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“10 gün orada kaldım, dün döndüm. Gayet güzel geçti. 5 yaşındaki torunum yanımdaydı. Ben böyle bir duyum almadım. Bu tür iddialara şaşırıyorum, bana iletilen bir şey olmadı.

Bir gece önce Hüseyin Aygün'le birlikteydik, umarım hiçbir şey olmadan döner. Herkes endişeyle dönmesini bekliyor.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu, babasının mezarını ziyaret için gittiği Tunceli’de bir hafta kaldıktan sonra Ankara’ya dönmüştü.

Sevim Kılıçdaroğlu’na kentte bulunduğu sırada “PKK sizi kaçıracak” şeklinde ihbar gittiği iddia edilmişti.