'Sevilmek istiyorum'

Türk Pop Müziği'nin ünlü isimlerinden Burcu Güneş, 'Sihirbaz' isimli albümüyle hayranlarını selamladı. İşte Güneş'in gerek albümle gerekse özel hayatıyla ilgili anlattıkları:



'Sihirbaz' ne kadar zamanlık bir çalışmanın ürünü?



Dört ay. Her çalışmada kendimi daha fazla keşfediyorum. Bu albümde ise bayağı bir derinlere indim, kendimle ilgili yüzleşmelerim ve çarpışmalarım oldu. Sekiz şarkıyı kendim yazdım. Bu albümde hep 'aşkı nasıl anlatabilirim ki, yüceltici olsun' diye düşündüm. Çünkü son yıllarda hep insanların kendi içlerinde barışamadıkları noktaları karşılarındaki kişiye yansıtıp, onu suçlayan, aşağılayan, şarkılar vardı. Bense bu albümde insanların kendilerini yanıltmadan, dürüst olarak kendileriyle yüzleşmesini istedim. Hedefim, sevgi ve aşkı en saf haliyle yansıtmaktı.



Üretici olarak yaşıyorum



Uzun süreli ilişkilerden neler bekliyorsunuz?



Dönem dönem isteklerim değişiyor. Her zaman ilişki yaşamak insanın hayatında bir renktir ama o ilişkide mutlu ve huzurlu olduğun anlar daha yüksekteyse, o ilişki sana bir şeyler veriyordur. Huzursuzsan tam tersine senden götürüyordur. Bence onu hemen yok etmek gerekir. Artık hiçbirimizin hayatında buna yer yok! Çünkü hayat akıp gidiyor, birbirimizi tüketmektense birbirimize artı değer katmamız önemli... Ben zaten hayatında yeterince verici biriyim. Alıcıdan çok, kendi hayatımda da üretici olarak yaşıyorum. Birine bağımlı yaşamıyorum. Babamdan kalan miras yok. Sevgililerim vardı ama onların paralarıyla yaşamadım. Üretiyorum, ürettiklerimin geri dönüşleriyle yaşamaya çalışan bir kadınım. Hayatımda tencere kapağını bulmuş modelini bulabileyim istiyorum. Güncel şeyler yaşamanın macera olduğunu bilirim. Yaşarsam da kendime, 'deneyim' derim. Yapmıyor da değilim, yapıyorum. Kendimi sımsıkı tutmuş, beyaz atlı prensimi beklemiyorum.



Kendime kızdım



Tek gecelik aşklar yaşadığınızı okumuştum...

Onun içinde başka bir şey vardı. Bana 'Binbir Gece' dizisiyle ilgili bir şey sordular. Ben de o konuyu açarak yanıt verdim. Bunun benim verdiğim demeçle hiçbir bağlantısı yok. Niye öyle bir diziyle ilgili konuştuğumu kendime bile sordum. Kızdım kendime. Bir kere bu haber çıktığında çok üzüldük. Çünkü gelenek ve göreneklere çok uygun değil! Böyle tek gecelik ilişki yaşayan insanlar olsa bile kaç kişi çıkıp söyleyebilir ki?



Siz çabuk aşık olur musunuz peki?



Şöyle söyleyeyim, bu dönemsel olarak değişen bir şey bende. Bazı dönemler kendimi biraz daha sık aşık olacak bir potansiyelde hissediyorum. Bu belki hormonal düzeyden dolayı oluyor da olabilir. İhtiyaçlar... Belki içimdeki kadının, 'Beni duy! Ben sevilmek, okşanmak, koklanmak, dokunulmak istiyorum' diye bağıran bir yanı var. O kadının dışında, içimde bir çocuk da var. O da bir sürü şey istiyor. Bunları ikili ilişkilerde aramak yerine genelde o beklentileri kendi kendine de doyurabiliyorsan; her an, her yerde ve herkesle aşkı çağırmak gibi bir halde oluyorsun. Zaten hayatın içinde aşk var. İlla ki, hayatımda biri olsun diye davranmayı ve yaşamayı seçmedim. Hızlı aşık olmak bir işe yaramıyor, önemli olan aşkı doya doya, hazmederek yaşamak.



Yeteneğim konusunda konuşmaya gerek yok



Eurovision'a katılmak istediğinizi söylemiştiniz. Ondan sonra TRT tarafından bir gelişme oldu mu?



Aslında benim bunu duyurmak gibi bir niyetim yoktu. Bir konuşma sırasında "Eurovision'a diğer yıllara nazaran daha sıcak bakıyorum" dedim. İlk defa da bu kadar olumlu cevap verdiğim için insanlar talep ettiğimi düşündüler. Herkes 'ben gideyim, ben gideyim' diyor ya... Bu kararı TRT'ye bırakmak lazım. Bu iş sadece çok iyi ses, çok iyi yetenekle de yürümüyor.



Tecrübem var



Kim gitsin istersiniz?



Ben gidersem yapacağımı, birçok konuda destekleneceğimi biliyorum. Bir sürü sponsorumun, benim için dua edecek bir sürü insanın olduğunu biliyorum orada birinci olmam için... Yetenek kısmında da konuşmama gerek yok! Yılların verdiği bir sahne tecrübesine sahibim. Yurtdışı ve yurtiçindeki bestecileri dengeleyerek çok doğru bir şarkı seçebilirim. Olay ciddiye binerse, çevrede danışabileceğim insanlar da var. Onlara soracağım.



Erkek Fatma'yım ama insan sevgim, merhametim çoktur



Röportaj öncesi sizi daha sert, sevimsiz ve maskülen buluyordum...

(Gülüyor) Bu söylediğiniz, özellikle bu albüm için çektirdiğim bazı fotoğraflardan sonradır. Ama o sertliğin, babanın yetiştirmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Anneden uzak, baba ile daha yakın. Baba da fazlasıyla erkek erkek... Karşınızda kim varsa onun hareketleri sizi etkiliyor. Babama çok benzetiyorlardı hareketlerimi... O sertlik dediğiniz şey de 'erkek Fatma' yanlarımdan kaynaklanıyor. Ama benim insan sevgim, merhametim çoktur. Bir de son yıllarda iyice şeffaflaştım. Önyargılarımı kaldırdım.



Bu albümle ilgili mistik olaylar da başınıza gelmiş duyduğuma göre... Albümdeki iki şarkının sözleri bana uykuda bestesiyle birlikte geldi.



Nasıl yani, sizin böyle özellikleriniz mi var?



Tabii. Başıma gelecekleri kimi zaman rüyamda görebiliyorum. Mesela; ben babamı 48 yaşında kalp krizinden kaybettim. Babam ölmeden önce onu hep rüyamda kötü görüyordum. Önlemini almasını istemiştim.



Yeteneğimi keşfetsin diye Çağan Irmak'ı bekliyorum!



Oyunculuk hayalleriniz ne oldu?



Ben doğuştan oyuncu olduğuma inanıyorum. Ne zaman beni keşfedecekler merakla bekliyorum. Ben de kendimi nerede, ne zaman izleyeceğim acaba? Hep oyunculuk yeteneğimi bir yönetmen keşfetsin diye bekledim. Hâlâ da bekliyorum. (Gülüyor)



Çağan Irmak filmlerini beğeniyor musunuz? Onun filminde oynamak gibi hayaliniz var mı?



İnşallah öyle bir yönetmenin filminde oynarım. Çağan Irmak ya da Steven Spilberg gibi bir yönetmen bekliyorum. Mesela ben, çok güzel drama da, çok komik birini de oynayabilirim. Bunlar zor şeylerdir. Süper bir aşk filminde derin duyguları aktaran bir kadın da olabilirim. Acayip sinema filmlerim çıkacak ve acayip bir oyuncu olacağım. (Gülüyor)



3-5 tane çocuğum olsun doğurdukça güzelleşeyim



Evlenmek istiyor musunuz? Evlenecek misiniz?



Şu an o kişi bana yaklaştı gibi hissediyorum. Evlenebilecek veya evlenmeye yakın hayatı paylaşabilecek özelliklere sahip insanların yakında karşıma çıkacağını hissediyorum.



Altıncı hissiniz kuvvetli midir?



Evet. Şu dönemde sevgiye ihtiyacı olan bir insansa karşımdaki; hiç mümkün değil! Şu an hiç vaktim yok. Artı, dengeli bir ilişkiye ihtiyacım var. Annesinden zamanında şefkat görememiş de benden bekleyen erkeklerle biraz zor yani. Daha çok benim sevgiye ihtiyacım var. Çok iyi bir insan olması lazım. Ama yine de şu yoğun dönemde hayatımda tutukluk yaratabilir gibi geliyor. Hayalim, üçbeş tane çocuk sahibi olmak. Benim gördüğüm bazı kadınlar var; doğurdukça güzelleşiyorlar. Tamam, beş olmasın ama bir kız, bir de erkek çocuğum olabilir...



