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Spor

Sevilla'nın Liverpool'u yakalamasının sırrı çok dramatik

Hocalarının kanser olduğunu devre arasında öğrendiler maçı çevirdiler Sercan SAPANATAN, İstanbul (DHA)-La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun kanser olduğunu duyurdu ve Liverpool karşısındaki 3-0'lık yenilgiden 3-3'e gelen maç

22 Kasım 2017 16:18

Hocalarının kanser olduğunu devre arasında öğrendiler maçı çevirdiler

Sercan SAPANATAN, İstanbul (DHA)-La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktörü Eduardo Berizzo\'nun kanser olduğunu duyurdu ve Liverpool karşısındaki 3-0\'lık yenilgiden 3-3\'e gelen maçın perde arkası aralandı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, \"Kulüp doktorları, teknik direktör Berizzo\'nun prostat kanserine yakalandığını bildirdi. Yapılacak yeni kontrollerden sonra tedavi sürecinde atılacak adımlar belirlenecektir. Sevilla Kulübü olarak bu anında teknik direktörümüzün yanında olduğumuzu ve tüm desteği verdiğimizi belirtip, en kısa zamanda iyileşmesini temenni ederiz.\" denildi.

DRAMATİK GERİ DÖNÜŞ
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevillalı futbolcular Arjantinli teknik adam Berizzo\'nun hastalığını Şampiyonlar Ligi\'nde oynanan Liverpool maçının devre arasında öğrendiler. Berizzo, devreye 3-0 yenik durumda giren Sevillalı oyunculara gerçeği 15 dakikalık arada açıkladı. Soyunma odasındaki bu dramatik anlanır ardından Sevillalı oyuncular da ikinci yarıda müthiş bir oyun sergilediler ve harika bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-3\'e getirmeyi başardılar. Sevillalılar atılan her golün ardından hocalarına koştular.
Öte yandan 48 yaşındaki Arjantinli Berizzo, bu yaz Sevilla ile iki sezonluk sözleşme imzalamıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Berizzo\'nun tedavisinden dolayı bir süreliğine görevine ara vereceği tahmin ediliyor.
 

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