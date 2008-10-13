Sevilla'da milli sıkıntı!



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'da, milli takımlarına giden futbolcuların sakatlıkları moralleri bozdu.



La Liga'nın güçlü takımlarından Sevilla'da, milli takımlarına giden futbolcuların milli maçlarda sakatlanmaları takımda ciddi sıkıntıya yol açtı.



Takımın golcü ismi Frederic Kanoute takımı Mali'nin Çad'a karşı oynadığı karşılaşmada, Sırp oyuncu Ivica Dragutinovic Litvanya maçında, Uruguaylı Ernesto Chaventon ise Arjantin'le oynadıkları maçta sakatlandılar. Sevilla Kulübü milli takımlarından sakatlanan bu oyuncuların bir an önce geri dönmelerini ve tedavilerine başlamaları gerektiğini açıkladı.



Sevilla, La Liga'da 3. sırada bulunuyor. İspanyol ekibinde şu anda sakatlıkları nedeniyle Luis Fabiano, Diego Capel, Adriano ve Arouna Kone gibi isimler forma giyemiyorlar.



