Sevilla Teknik Direktörü'ne kanser teşhisi

La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun prostat kanseri olduğunu duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp doktorları, teknik direktör Berizzo'nun prostat kanserine yakalandığını bildirdi. Yapılacak yeni kontrollerden sonra tedavi sürecinde atılacak adımlar belirlenecektir. Sevilla Kulübü olarak bu anında teknik direktörümüzün yanında olduğumuzu ve tüm desteği verdiğimizi belirtip, en kısa zamanda iyileşmesini temenni ederiz." denildi.

İspanyol basınına göre, Sevillalı futbolcular Berizzo'nun hastalık haberini dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçından önce öğrendi.

Sevilla, sahasında oynadığı maçta 3-0 geriden gelip karşılaşmayı 3-3 bitirmişti.

48 yaşındaki Arjantinli Berizzo, bu yaz Sevilla ile iki sezonluk sözleşme imzalamıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Berizzo'nun tedavisinden dolayı bir süreliğine görevine ara vereceği tahmin ediliyor.(Eurosport)