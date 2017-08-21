Sevilla Teknik Direktörü Berizzo: "İlk maçı unuttuk"

\"Zorlu bir rakiple oynayacağız\"

\"Futbolda rehavete yer yok\"

Mercado: \"Turu geçtik demek büyük hata olur\"

SEVİLLA, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir\'i konuk edecek İspanyol ekibi Sevilla\'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, mücadele öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

\"FUTBOLDA REHAVETE YER YOK\"

İlk maçı kazanarak yolu yarıladıklarını söyleyen Berizzo, \"Bu maç Şampiyonlar Ligi\'ne katılabilmemiz için sezon başından bu yana düşündüğümüz bir fırsat. Daha işimiz bitmedi. Zorlu bir rakiple oynayacağız. Futbolda rehavete yer yok\" diye konuştu.

İlk 11\'de bazı değişiklikler yapmayı planladığını ifade eden Berizzo, \"İlk maçtaki skoru unutarak maça başlayacağız. Kendi oyunumuzu oynayıp, kazanmaya çalışacağız\" dedi.

MERCADO: \"TURU GEÇTİK DEMEK BÜYÜK HATA OLUR\"

Sevilla\'nın Arjantinli futbolcusu Gabriel Mercado da turu geçmiş gibi düşünmenin kendileri adına büyük hata olacağını söyledi. İlk maçta iyi bir skor elde ettiklerini belirten Mercado, \"Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi\'ne katılmak. Başakşehir maçı çok zorlu geçecek\" diyerek sözlerini noktaladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan Sevilla, yarın oynayacağı maç öncesi son idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Sevilla\'da David Soria, Franco Vazquez ve Daniel Carriço\'nun sakatlıkları bulunuyor.