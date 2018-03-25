Sevilla marşı komadaki futbolcunun hayatını kurtardı

İspanya'da Mequinenza takımı formasını giyen 21 yaşındaki futbolcu Francesc Peralta, kafasına aldığı darbe sonrasında bilincini kaybetti. Barcelona taraftarı olan genç futbolcunun komadan çıkmasını sağlayan şey ise, annesinin Sevilla marşını söylemesi oldu.



Geçirdiği kaza sonucunda 21 Ocak'tan bu yana komada olan genç futbolcu Francesc Peralta'nın mucize kurtuluşu İspanya'da gündeme oturdu. Kafasına aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybeden 21 yaşındaki genç futbolcu Francesc Peralta, Zaragoza'daki Lozano Blesa Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyordu.



Kafa tasının ön kemiğindeki kırıklar nedeniyle iki kez ameliyat edilen Mequinenza futbolcusu Peralta'nın, 22 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra uyanması için sabırsız bekleyiş sürüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hiçbir gelişme yaşanmazken ne olduysa annesinin hastane odasında Sevilla marşını söylemeye başlamasıyla oldu.



Konuyla ilgili basına konuşan Peralta'nın babası, “Annesi bir anda marşı söylemeye başladı. Sevilla marşını çok severdi. Barcelona taraftarı olmamıza rağmen Sevilla marşını ben de severim. Ben ve kızım da ona katıldık ve Peralta mucizevi bir şekilde gözlerini açtı” ifadelerini kullandı.